Германия

Немецкий клуб намерен усилиться футболистом МЛС.

Нападающий Далласа и сборной США Рикардо Пепи намерен продолжить свою карьеру в Европе.

Переговоры относительно трансфера 18-летнего нападающего начал немецкий Вольфсбург, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Как отмечает источник, стороны еще не достигли принципиального соглашения, однако переговоры находятся на продвинутой стадии.

Transfermarkt оценивает Пепи в 8 млн евро, а его контракт с нынешним клубом истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что футболист Вольфсбурга получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.