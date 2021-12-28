Немецкий клуб намерен усилиться футболистом МЛС.
рикардо пепи, getty images
28 декабря 2021, 09:21
Нападающий Далласа и сборной США Рикардо Пепи намерен продолжить свою карьеру в Европе.
Переговоры относительно трансфера 18-летнего нападающего начал немецкий Вольфсбург, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Как отмечает источник, стороны еще не достигли принципиального соглашения, однако переговоры находятся на продвинутой стадии.
Transfermarkt оценивает Пепи в 8 млн евро, а его контракт с нынешним клубом истекает летом 2026 года.
Ранее сообщалось, что футболист Вольфсбурга получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.