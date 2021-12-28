Германия

Украинец намерен сменить чемпионат.

Украинский форвард южнокорейского Пхохан Стилерс Борис Тащи рассматривает вариант с возвращением в Германию.

Футболист и его супруга очень соскучились за Германией и намерены вернуться обратно.

Его контракт с южнокорейским клубом истекает в конце 2023 года, а регулярной игровой практикой Тащи похвастаться не может.

Последний раз украинец появлялся на поле в августе 2021 года. На его счету 27 матчей в текущем сезоне, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста.

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