Украинец голом принес победу Пхохан Стилерс в азиатской Лиге чемпионов.
Борис Тащи (справа), ФК Пхохан Стилерс
23 июня 2021, 13:19
В матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов Пхохан Стилерс одержал победу над Ратчабури со счетом 2:0.
В этом поединке результативным ударом отметился украинский полузащитник Борис Тащи, который открыл счет на 11-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне Тащи провел 17 поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
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