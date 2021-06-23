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Украинец голом принес победу Пхохан Стилерс в азиатской Лиге чемпионов.

В матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов Пхохан Стилерс одержал победу над Ратчабури со счетом 2:0.

В этом поединке результативным ударом отметился украинский полузащитник Борис Тащи, который открыл счет на 11-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Тащи провел 17 поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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