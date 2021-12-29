Германия

Хавбек получит статус свободного агента.

Полузащитник Денис Закария покинет гладбахскую Боруссию следующим летом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт Закарии с клубом истекает следующим летом, и он получит статус свободного агента. Швейцарский хавбек уже уведомил руководство "жеребцов" о своем решении.

В подписании 25-летнего игрока заинтересованы Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Интер и другие клубы.

В текущем сезоне Закария провел 16 поединков в футболке Боруссии М, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что об уходе из Боруссии М также объявил защитник Маттиас Гинтер.