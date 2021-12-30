"Шмели" готовятся к некоторым перестановкам уже в конце сезона.
Три футболиста дортмундской Боруссии готовятся к уходу из команды уже в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание waz.de, речь идет о Акселе Витселе, Марине Понграчиче и Рейнире. С бельгийцем не собираются продлевать контракт, он уйдет на правах свободного агента.
Рейнир и Погранчич, в свою очередь, выступают за "шмелей" на правах аренды, но переговорах о продлении не планируется.
Напомним, что также с большой долей вероятности дортмундцев покинет Эрлинг Холанд.