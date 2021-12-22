Германия

"Шмели" готовятся прервать арендное соглашение бразильца.

Полузащитник Рейнир должен покинуть дортмундскую Боруссию в зимнее трансферное окно, сообщает издание Bild.

Бразильский хавбек не входит в планы тренерского штаба "шмелей" и они хотят прервать арендное соглашение с мадридским Реалом.

Рейнир присоединился к Боруссии Д в августе 2020-го. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 11 поединков в футболке "желто-черных", не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт полузащитника с Реалом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Рейнира заинтересована Бенфика.