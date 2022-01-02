Германия

Форвард забил в МЛС 13 голов в прошлом сезоне.

Американский чемпионат проходит через период межсезонья, который отчасти совпадает с открытием зимнего трансферного окна в Европе, поэтому в ближайшее время стоит ожидать активизации поисках новых высококачественных футболистов на просторах США.

Одним из таковых является нападающий Далласа Рикардо Пепи, который в своем 18-летнем возрасте уже имеет семь матчей в составе главной команды страны, за которую успел отличиться тремя мячами.

Немецкий Вольфсбург стал первым, кто в эту зиму заинтересовался возможностью подписать данного игрока, однако практически сразу получил конкурента в лице соотечественников из Аугсбурга, которым удалось быть куда более настойчивыми в вопросе о трансфере.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, сделка межу баварским и американским коллективами была оформлена достаточно быстро, так как Аугсбург предложил сразу 20 млн долларов отступных, что потенциально может стать клубным рекордом для Далласа в плане наиболее дорогой продажи в его истории.

Уже сегодня Пепи будет проходить медицинское обследование, после чего будут улажены последние тонкости сделки.

В минувшем сезоне МЛС американец оформил 13 забитых мячей и две голевые передачи в 31 сыгранном матче. Портал Transfermarkt оценивает игрока, у которого контракт рассчитал до 2026 года, в 10 млн долларов.