Германия

Немецкий клуб объявил о трансфере.

Немецкий Аугсбург на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Далласа и сборной США Рикардо Пепи.

Контракт с 18-летним форвардом подписан до окончания сезона 2025/26 с возможностью продления еще на сезон.

Фабрицио Романо отмечает, что Аугсбург заплатил за талантливого футболиста 20 миллионов евро.

На его счету 31 матч за Даллас в 2021 году, в которых он забил 13 голов и отдал три ассиста. Также он провел 7 матчей за сборную США, в которых забил три гола.

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