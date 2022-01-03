Немецкий клуб объявил о трансфере.
Фото ФК Аугсбург
03 января 2022, 15:54
Немецкий Аугсбург на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Далласа и сборной США Рикардо Пепи.
Контракт с 18-летним форвардом подписан до окончания сезона 2025/26 с возможностью продления еще на сезон.
Фабрицио Романо отмечает, что Аугсбург заплатил за талантливого футболиста 20 миллионов евро.
На его счету 31 матч за Даллас в 2021 году, в которых он забил 13 голов и отдал три ассиста. Также он провел 7 матчей за сборную США, в которых забил три гола.
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