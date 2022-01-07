Команда Юлиана Нагельсманна не уходит с поля без забитых мячей.
Левандовски и Гнабри, Getty Images
07 января 2022, 23:30
В рамках 18 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария уступила Боруссии М со счетом 1:2.
На 18 минуте встречи счет сумел открыть голеадор хозяев Роберт Левандовски после передачи штатного ассистента клуба Томаса Мюллера.
Таким образом Бавария в 65 матче подряд в Бундеслиге поражала ворота соперников. Это повторение рекорда турнира.
К слову, прошлый рекорд также принадлежал мюнхенцам. Они установили его еще в период с 2012 по 2014 год. Если удастся поразить ворота соперников и в следующей игре, то это будет новый рекорд.
После 18 туров Бавария занимает первое место в чемпионате Германии, имея в своем активе 43 очка.
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