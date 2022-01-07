Германия

Команда Юлиана Нагельсманна не уходит с поля без забитых мячей.

В рамках 18 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария уступила Боруссии М со счетом 1:2.

На 18 минуте встречи счет сумел открыть голеадор хозяев Роберт Левандовски после передачи штатного ассистента клуба Томаса Мюллера.

Таким образом Бавария в 65 матче подряд в Бундеслиге поражала ворота соперников. Это повторение рекорда турнира.

К слову, прошлый рекорд также принадлежал мюнхенцам. Они установили его еще в период с 2012 по 2014 год. Если удастся поразить ворота соперников и в следующей игре, то это будет новый рекорд.

После 18 туров Бавария занимает первое место в чемпионате Германии, имея в своем активе 43 очка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.