Германия

Бавария открыла второй круг Бундеслиги домашним поражением от Боруссии М

Коллектив Юлиана Нагельсманна не справился с последствиями пандемии COVID-19, проиграв дома во второй раз в сезоне.

Бавария — Боруссия М, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Бавария — Боруссия М 1:2

Голы: Левандовски, 18 — Нойхаус, 27, Лайнер, 31



Бавария: Ульрайх — Киммих, Павар, Зюле, Забитцер — Гнабри, Рока (Ваннер, 75), Мусиала — Мюллер — Левандовски, Тилльман (Копадо, 75).



Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Янчке (Бейер, 67) — Лайнер (Херрманн, 79), Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Нетц — Эмболо, Штиндль (Тюрам, 90).



Предупреждение: Штиндль.