Германия

Завершился очередной матч немецкой Бундеслиги.

В заключительном матче игрового дня Байер в гостях встречался с Боруссией Менхенгладбах.

"Фармацевты" провели довольно качественный поединок, ведя в счете в два мяча за 15 минут до конца. Тем не менее, Эльведи сумел сократить отставание до минимума, однако этого не хватило для того, чтобы спасти матч.

Отметим голкипера хозяев Яна Зоммера, который отбил два пенальти за матч. Сначала Шик, а затем Демирбай не сумели переиграть швейцарского голкипера.

Боруссия М — Байер 1:2

Голы: Эльведи, 81 — Андрих, 51, Шик, 74

Боруссия М: Зоммер — Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих — Нетц (Тюрам, 61), Штиндль (Плеа, 80), Нойхаус, Бенеш (Скалли, 61), Коне, Лайнер (Херманн, 79) — Эмболо

Байер: Градецки — Баккер, Инкапиэ, Та, Фримпонг (Фосу-Менса, 56) — Демирбай, Андрих, Виртц (Амири, 89), Диаби (Рецос, 89), Белараби (Адли, 81) — Шик

Предупреждения: Та, Баккер, Штиндль.

Нереализованный пенальти: Шик, 50 (вратарь).

Нереализованный пенальти: Демирбай, 86 (вратарь).