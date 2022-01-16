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Штутгарт — РБ Лейпциг, Getty Images
16 января 2022, 06:45
В рамках девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг продолжил брать курс на восстановление утраченных ранее позиций, обыграв Штутгарт в гостевом поединке за счет голов в обоих таймах.
Обзор матча:
Штутгарт — РБ Лейпциг 0:2
Голы: Андре Силва, 11 (пен.), Нкунку, 70
Штутгарт: Мюллер — Ито, Антон, Мавропанос (Ахамада, 81) — Нарти, Тибиди (Климович, 76), Кулибали (Массимо, 75), Мангаля, Эндо, Фюрих (Эглофф, 82) — Калайджич.
РБ Лейпциг: Гулачи — Гвардиол, Орбан, Симакан — Анхелиньо, Поульсен (Хенрикс, 65), Нкунку (Новоа, 77), Кампль (Ольмо, 88), Адамс, Клостерманн — Андре Силва.
Предупреждения: Кулибали, Тибиди, Поульсен, Калайджич.