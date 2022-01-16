Германия

Польский форвард в очередной раз настиг одно из достижений Герда Мюллера.

Польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски не прекращает вести погоню за все новыми рекордными отметками супер-бомбардира в истории немецкого футбола — Герда Мюллера.

В гостевом матче 19-го тура Бундеслиги против Кельна (4:0) форварду удалось отметиться очередным хет-триком, который довел отметку его забитых мячей в национальном первенстве до 300 голов.

Кельн — Бавария 0:4 Видео голов и обзор матча

Таким образом, Роберт стал лишь вторым футболистом в истории Бундеслиги, которому покорилась данный порог результативности, после феноменального голеадора, который достиг этого показателя в далеком 1976 году.

Отметим, что на счету у немецкого исполнителя оказалось по завершении карьеры 365 голов в 427 матчах (0,85 голов за игру в среднем), а Левандовски сейчас идет с показателем в 300 результативных ударов за 369 игры (0,77).

Забитые мячи польским нападающим также помогли его команде отличиться голом в 66 матче национального первенства кряду, что стало новым рекордом Бундеслиги, после их собственного достижения за период с февраля 2018 по февраль 2020 годов.