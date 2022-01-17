Германия

Представитель менеджмента Боруссии Д прокомментировал ситуацию вокруг норвежского форварда.

Культовый для дортмундской Боруссии полузащитник Себастиан Кель, который посвятил клубу 13 лет своей жизни, а сейчас занимает должность директора по вопросам развития "шмелей" с последующей перспективой стать их спортивным директором, не мог остаться в стороне от информационной волны, которую подняло заявление норвежского нападающего Эрлинга Холанда о якобы давлении со стороны руководства в вопросе возможного исходящего трансфера.

"Меня застал врасплох этот комментарий Эрлинга после игры. Понятно, что в текущей ситуации, когда вопрос его ухода сильно поляризуется, подобные слова вызывают большой диссонанс. Решение о своем будущем ни сам игрок, ни клуб, еще не принимали.

При случае, я спрошу у него о том, что сподвигло его высказаться в подобном ключе. Сейчас мне нечего сказать по этому поводу, так как предпосылок для таких слов футболиста я не наблюдал.

Мы не можем оставлять в стороне тот факт, что парню всего 21 год, а СМИ подогревают его каждый день. Очевидно, что в один момент парень может просто сказать: "Хватит, мне это уже надоело! Я не могу постоянно слушать разговоры на эту тему, и просто хочу играть в футбол".

Это не был ультиматум клубу или что-то вроде этого. Эрлинг для нас сейчас является одним из важнейших игроков. Это, с другой стороны, обязывает нас задумываться над долгосрочным процессом планирования, с акцентом на его выступлениях.

Возможно, именно это он и воспринял как давление, но мы должны уладить подобный момент в узком кругу общения. С нашей точки зрения, никакого давления не было, как и не было никаких дискуссий по этому поводу. Очевидно, что нам нужно поговорить с его агентом, Миной Райолой, поскольку Боруссии нужно как-то строить свой проект.

Как можно что-либо планировать, если нет понимания, что ключевой игрок останется с вами? Эрлинг должен понимать, что рано или поздно этот тяжелый разговор состоится.

У нас хорошие отношения с ним, что совершенно не очевидно, исходя из этого его интервью. Все в порядке. Я знаю, что он достаточно эмоциональный человек, и такая ситуация могла на него повлиять", — заявил экс-футболист.

Отметим, что на данный момент на счету Холанда уже 21 гол и шесть голевых передач в 18 матчах текущего сезона.