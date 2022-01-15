Норвежский нападающий рассказал о ситуации, в которой оказался.
Эрлинг Холанд, getty images
15 января 2022, 01:08
Нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд рассказал, что в клубе давят на него, чтобы он принял решение о своем будущем.
"Боруссия Дортмунд начала оказывать на меня сильное давление. Они хотят, чтобы я принял решение сейчас.
И так… да, все произойдет сейчас. Даже если бы я хотел сосредоточиться только на футболе и играть", — приводит слова форварда Фабрицио Романо.
Напомним, что ранее Эрлинг Холанд забил 2000 домашний гол Боруссии Д в Бундеслиге.