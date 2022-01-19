Германия

Польский форвард сделал реверанс в сторону коллеги по футбольному цеху.

Ежегодная церемония награждения лучших футболистов прошлого года FIFA The Best стала очередным поводом для рассуждений в футбольных кругах, так как далеко не все болельщики и эксперты разделяли мнения лучших представителей стран со всего мира в процессе голосования.

В частности, польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски отдал наибольшее количество баллов от своего имени в адрес итальянского полузащитника лондонского Челси Жоржиньо.

Позднее, форвард, которого в итоге выбрали в качестве лауреата премии лучшему футболисту года по версии FIFA The Best, прокомментировал свое решение.

"Я всегда смотрю в сторону нападающих, когда подвожу подобные итоги года, но то, что удалось сделать Жоржиньо, значит очень многое для футбольного мира.

Необходимо оставаться в нейтральной позиции в таком случае. Жоржиньо забивал важные голы, даже несмотря на то, что он играет в роли шестого номера.

2021 год получился для него сумасшедшим в плане выступлений за Челси и сборную Италии", — заключил поляк.

Отметим, что Левандовски в процессе индивидуального голосования поставил на второе место нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси, а третьим, по его мнению, стал форвард английского Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

В итоге, Жоржиньо оказался лишь шестым по итогам голосования, существенно уступив Левандовски, Месси и Роналду.