Германия

Действующие чемпионы Германии хотят заполучить игрока бесплатно.

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Денис Закария уже успел сообщить, что покинет команду по завершении текущего сезона, так как его контракт подходит к концу.

Очевидно, что спрос на талантливого швейцарского футболиста в таких условиях исключительно растет, а одним из многих претендентов на его переход в статусе свободного агента является мюнхенская Бавария.

Как сообщает немецкое издание Bild, спортивный директор "Красной машины" Хасан Салихамиджич рассчитывает использовать 25-летнего исполнителя в качестве центрального защитника, опцией для чего станет скорый уход из команды Никласа Зюле.

Однако, сам Закария все же отдает предпочтение более привычному для него месту опорного полузащитника, поэтому Баварии придется не только выдерживать конкуренцию с туринским Ювентусом, лондонским Арсеналом, каталонской Барселоной и дортмундской Баварией на трансферном рынке, но и заставлять игрока перестроиться под новые требования.

Вполне возможно, что мюнхенский коллектив на этом фоне решится на быструю покупку футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, в то время как Боруссия просит за него 9 млн евро.

В текущем сезоне Денис отыграл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.