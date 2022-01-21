Германия

Ансгар Кнауфф полтора года проведет во Франкфурте.

Айнтрахт Ф и Боруссия Д согласовали аренду Ансгара Кнауффа — сообщил официальный сайт "орлов".

Срок действия соглашения по 20-летнему вингеру составляет полтора года.

Игрок молодежной сборной Германии (U-20 — 3 матча (0 голов), U-21 — 2 матча (0 голов) дебютировал во взрослом футболе в декабре 2020 года в матче Лиги чемпионов против Зенита.

Дебют Кнауффа в Бундеслиге за первую команду Боруссии Д состоялся в марте 2021 года (против Кельна).

Всего Кнауфф провел 9 матчей (1 гол) в Бундеслиге, 1 матч (0 голов) в Кубке Германии и 6 поединков в Лиге чемпионов.