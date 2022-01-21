Ансгар Кнауфф полтора года проведет во Франкфурте.
Ансгар Кнауфф, фото ФК Айнтрахт Ф
21 января 2022, 12:24
Айнтрахт Ф и Боруссия Д согласовали аренду Ансгара Кнауффа — сообщил официальный сайт "орлов".
Срок действия соглашения по 20-летнему вингеру составляет полтора года.
Игрок молодежной сборной Германии (U-20 — 3 матча (0 голов), U-21 — 2 матча (0 голов) дебютировал во взрослом футболе в декабре 2020 года в матче Лиги чемпионов против Зенита.
Дебют Кнауффа в Бундеслиге за первую команду Боруссии Д состоялся в марте 2021 года (против Кельна).
Всего Кнауфф провел 9 матчей (1 гол) в Бундеслиге, 1 матч (0 голов) в Кубке Германии и 6 поединков в Лиге чемпионов.