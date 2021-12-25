Германия

23-летний француз продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Нападающий французского Нанта Рэндал Коло Муани в ближайшее время может стать игроком Айнтрахта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, в настоящее время стороны согласовывают последние детали трансфера 23-летнего француза.

Также отмечается, что контракт футболиста с немецким клубом будет рассчитан на пять лет.

В нынешнем сезоне Муани провел 19 поединков, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах Муани был заинтересован итальянский Милан.