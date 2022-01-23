Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Центральный поединок субботней части 20-го туре немецкой Бундеслиги проходил в Зингсхайме, где местный Хоффенхайм принимал дортмундскую Боруссию в надежде сблизиться со "шмелями" в турнирной таблице. "Деревенским" в один момент даже удалось перевернуть ход противостояния в свою польщу, однако соперники все равно нашли в себе силы ответить.

Обзор матча:

Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 2:3

Голы: Крамарич, 45, Рюттер, 77 — Холанд, 6, Ройс, 58, Раум, 66 (АГ)

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 62), Ричардс, Раум (Бруун Ларсен, 83), Гайгер (Руди, 62), Баумгартнер (Рюттер, 9), Штиллер, Бебу, Крамарич, Даббур.

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс, Аканджи (Понграчич, 83), Геррейру, Брандт (Азар, 56), Дауд, Беллингем, Вольф (Загаду, 56), Ройс, Мален (Мукоко, 83), Холанд (Витцель, 63).

Предупреждения: Руди — Хуммельс.