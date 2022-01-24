Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Двадцатый тур немецкой Бундеслиги содержал в своем календаре поединок одного участников еврокубковой гонки против одного из главных претендентов на вылет по итогам сезона. Как итог, амбиции Фрайбурга оказались куда более внушительными, чем у Штутгарта.

Обзор матча:

Фрайбург — Штутгарт 2:0

Голы: Ито (АГ), 37, Шаде, 72

Фрайбург: Флеккен, Кюблер (Гульде, 67), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Шаде (Шаллаи, 74), Хелер (Кайтель, 86), Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

Штутгарт: Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито (Беяз, 85), Соса, Фюрих, Эндо, Мангаля (Ахамада, 72), Кулибали (Эглофф, 72), Калайджич, Тибиди (Мвумпа, 65).

Предупреждение: Хефлер (24).