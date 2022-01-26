Германия

Норвежец будет получать оклад даже в большем размере, чем поляк.

История переговоров о продлении контракта между польским нападающим Робертом Левандовски и его нынешним клубом, мюнхенской Баварией, заметно затягивается, что не может не беспокоить руководство "Красной машины", которое рискует расстаться с одним из лучших футболистов в мире на сегодняшний день на бесплатной основе уже через полтора года.

Именно поэтому несменный немецкий чемпион последних лет будет стараться действовать на опережение в данной ситуации.

Как сообщает немецкая пресса, Бавария твердо намерена бороться за сохранение Левандовски в собственной обойме, однако, в случае долгого отсутствия ответной реакции польского футболиста, будет стараться заработать на его трансфере уже следующим летом.

Мюнхенцы ожидают получить за своего игрока топ-уровня 60 млн евро, что существенно помогло бы им в борьбе за норвежского нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, который сможет покинуть свой нынешний клуб за 75 млн евро в следующее трансферное окно.

При этом, Бавария предложит супер-бомбардиру "шмелей" годовой оклад уровнем выше, чем сейчас есть у Левандовски — 24 млн евро в год.

Напомним, что в недавнем матче немецкой Бундеслиги против Хоффенхайма (3:2) Холанд получил повреждение, которое вывело его из строя на неопределенный период.