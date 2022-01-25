Германия

Сроки восстановления норвежского форварда остаются неизвестными.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд вылетел на неопределенный срок из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

21-летний норвежец получил мышечное повреждение в матче 20 тура немецкой Бундеслиги против Хоффенхайма (3:2). Он провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

Указывается, что футболисту нужно будет лечение после дальнейших обследований в ближайшие дни. Сроки восстановления остались неизвестными.

В нынешнем сезоне Холанд провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

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