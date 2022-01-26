Германия

Руководство мюнхенцев будет начинать переговоры заблаговременно.

Мюнхенская Бавария за последний календарный год рискует потерять уже второго центрального защитника, если Никлас Зюле таки откажется от продления контракта, и покинет клуб на правах свободного агента.

Руководство "Красной машины", на фоне неудач в переговорах с немецким футболистом, а также австрийским защитником Давидом Алабой, которые перешел в мадридский Реал на правах свободного агента в летнее межсезонье, прияло решение изменить алгоритм продления контракта со своими футболистами.

Как сообщает немецкая пресса, Бавария теперь будет предлагать своим игрокам обновить действующие договора за два года до их возможно окончания, а не за один, как это было до этого.

Если мюнхенцы будут получать отказ или футболист будет намеренно затягивать с ответной реакцией, то они будут сразу выставлять его на трансферный рынок.

Проверить, работает ли такая методика "Рекордмайстер" сможет уже в ближайшем будущем, когда будет проводить переговоры о подписании нового контракта с польским нападающим Робертом Левандовски.