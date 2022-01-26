Германия

Генеральный директор Баварии подтвердил уход из команды немецкого защитника.

Генеральный директор Баварии Оливер Кан подтвердил, что защитник команды Никлас Зюле покинет клуб по окончанию контракта.

Функционер заявил, что их клуб не намерен тратить баснословные деньги на зарплаты.

"Мы сделали очень хорошее предложение по новому контракту для Зюле, но всему есть предел. У нас есть экономические рамки, за которые мы не намерены выходить.

Переговоры шли несколько месяцев, но иногда просто не получается договориться. Мы по-прежнему нуждаемся в нем до конца сезона, так бывает, что не удается подписать контракт. Сейчас он один из лучших на своей позиции. Он сам принял решение покинуть клуб", — цитирует Кана Bayern & Germany.

В текущем сезоне немецкий центрбек провел 25 поединков в футболке "красных", отличившись одним ассистом.

Отметим, что свою заинтересованность в Зюле уже проявила каталонская Барселона.