Германия

Юный форвард имел регулярную игровую практику в текущем сезоне.

Терпящий бедствие на дне турнирной таблицы немецкой Бундеслиги Штутгарт намерен вернуться к клубным делам после зимнего трансферного окна совершенно в ином настрое.

Для этого, швабы под завершение январского периода переходов намерены успеть оформить сделку по юному португальскому нападающему Тиагу Томашу, который накануне в составе лиссабонского Спортинга завоевал Кубок португальской лиги, обыграв в финале Бенфику с Романом Яремчуком в стартовом составе (1:2).

В текущем сезоне 19-летний исполнитель провел 23 матча (612 минут), забив при этом три гола. В поединке за кубковый трофей он появился на заключительные две минуты основного времени.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Штутгарт запросил у Спортинга аренду футболиста на 18 месяцев, оставив за собой право выкупа в 15 млн евро по окончании данного периода.