Изначально иранский форвард должен был отправиться в клуб из Бундеслиги после завершения текущего сезона.
Сердар Азмун, Getty Images
30 января 2022, 16:56
Байер накануне официально объявил о достижении предварительного соглашения с нападающим Сердаром Азмуном, контракт которого с Зенитом истекает в конце текущего сезона.
Изначально 27-летний иранец должен был перейти в стан "фармацевтов" летом 2022 года на правах свободного агента, однако клубы договорились о том, что футболист переедет в Германию уже этой зимой.
Данную информацию официально подтвердила пресс-служба питерского клуба.
В текущем сезоне Сердар Азмун провел 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
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