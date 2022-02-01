Германия

Форвард вернулся в свой бывший клуб.

Нападающий берлинского Униона Макс Крузе перешел в Вольфсбург. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С 33-летним форвардом "волки" подписали контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро.

Это не первый приход Крузе в Вольфсбург. Ранее он выступал за клуб в сезоне-2015/16.

В текущем сезоне на счету Крузе 8 голов и 4 ассиста в 23 играх за Унион во всех турнирах

Football.ua в отдельной новости собрал все переходы футболистов в последний день зимнего трансферного окна.