Немецкий голкипер восстановился после коронавируса.
Мануэль Нойер, ФК Бавария
10 января 2022, 19:21
Вратарь Баварии Мануэль Нойер вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
35-летний голкипер уже успел провести индивидуальную тренировку под присмотром тренера вратарей Тони Тапаловича. В скором времени он присоединится к общей группе команды Юлиана Нагельсманна.
Напомним, что помимо Нойера положительные тесты на коронавирус ранее сдавали Омар Ричардс, Кингсли Коман, Корентен Толиссо, Лерой Сане, Дайот Упамекано и Альфонсо Дэвис.
Ближайший матч Бавария проведет в гостях против Кельна в чемпионате Германии. Игра состоится в субботу, 15 января, в 16:30 по киевскому времени.
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