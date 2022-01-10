Германия

Немецкий голкипер восстановился после коронавируса.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

35-летний голкипер уже успел провести индивидуальную тренировку под присмотром тренера вратарей Тони Тапаловича. В скором времени он присоединится к общей группе команды Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что помимо Нойера положительные тесты на коронавирус ранее сдавали Омар Ричардс, Кингсли Коман, Корентен Толиссо, Лерой Сане, Дайот Упамекано и Альфонсо Дэвис.

Ближайший матч Бавария проведет в гостях против Кельна в чемпионате Германии. Игра состоится в субботу, 15 января, в 16:30 по киевскому времени.

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