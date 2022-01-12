Германия

Роберт Левандовски хочет долгосрочное соглашение.

Мюнхенская Бавария в скором времени намерена договориться о новых контрактах для лидеров команды — вратаря Мануэля Нойера, полузащитника Томаса Мюллера и нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, контракты всех троих футболистов заканчиваются летом 2023 года.

Отмечается, что руководство клуба намерено действовать согласно ранее намеченной политике — игрокам старше 30 лет предлагать однолетние сделки и на такой шаг согласны пойти Нойер и Мюллер.

Однако Левандовски хочет получить от клуба долгосрочное соглашение с сохранением своего оклада, на что Бавария может не согласиться.

После 18 игр Бавария набрала 43 очка и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую Боруссию на шесть баллов.