Германия

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В рамках центрального матча 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария в домашних стенах переиграла Лейпциг (3:2).

"Быки" дважды по ходу встречи отыгрывались, но так и не смогли зацепиться за набранные очки в этой встрече.

Обзор матча:

Бавария - РБ Лейпциг 3:2

Голы: Мюллер, 12, Левандовски, 44, Гвардиол (АГ), 58 — Силва, 27, Нкунку, 53

Бавария: Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73), Павар, Гнабри, Толиссо (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 84), Левандовски, Сане, Коман (Ньянзу, 85).

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Собослаи, 46), Лаймер (Айдара, 61), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 60), Андре Силва (Поульсен, 80).

Предупреждения: Эрнандес, Лаймер, Нкунку, Хенрихс.