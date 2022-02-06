Германия

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В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоялась битва в группе претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов УЕФА между Кельном и Фрейбургом, по итогам которой "козлы" сумели сократить отставание от " бразильцами из Брайсгау" до минимального значения.

Обзор матча:

Кельн — Фрайбург 1:0

Гол: Модест, 23

Кельн: Швэбе — Шмитц, Килиан, Хуберс, Гектор — Озкан — Ут (Дуда, 64), Любичич (Хорн, 77), Кайнц (Шауб, 85) — Тильман (Шиндлер, 85), Модест (Андерссон, 85).

Фрайбург: Флеккен — Кублер (Шмид, 81), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Шаде (Шаллаи, 46), Эггештайн (Петерсен, 81), Хефлер, Грифо — Холер, Демирович (Ен, 61).

Предупреждения: Тильман, Любичич — Ен, Хефлер.