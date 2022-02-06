Германия

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Майнц в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги в домашних условиях сумел одержать стратегически важную с точки зрения турнирного положения победу над Хоффенхаймом, благодаря чему приблизился к "деревенским" на расстояние всего в один пункт. Хоффенхайм проиграл третий матч чемпионата кряду.

Обзор матча:

Майнц — Хоффенхайм 2:0

Голы: Ли Джэ Сон, 79, Ньякате, 83

Майнц: Центнер — Белль, Хак, Ниахате — Видмер, Стах (Штогер, 89), Карикол — Баррейро (Кор, 67), Боэтиюс (Ли Джэ Сон, 67) — Онисиво (Салаи, 87), Буркардт (Бургцорг, 87).

Хоффенхайм: Бауманн — Пош (Нордтвейт, 63), Фогт, Хубнер (Гриллитч, 62) — Бебу (Бруун-Ларсен, 84), Гейгер, Раум — Штиллер (Аслалани, 84), Крамарич — Раттер, Даббур (Баумгартнер, 62).

Предупреждения: Хюбнер, Раттер.