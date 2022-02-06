Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка немецкого первенства.

В матче 21-го тура Бундеслиги Вольфсбург одержал победу над Гройтер Фюртом со счетом 4:1.

В составе "волков" дубль оформил Астер Вранкс, еще по голу забили Максимилиан Арнольд и Максимилиан Филипп, а гол престижа у Гройтер Фюрта с пенальти забил Бранимир Хргота.



Вольфсбург – Гройтер Фюрт 4:1

Голы: Вранкс, 7, 49, Арнольд, 70, Филипп, 75 — Хргота, 44 (с пенальти).

Вольфсбург: Кастеелс — Лакруа, Борно, Брукс (ван де Вен, 85) — Баку, Вранкс, Арнольд, Герхардт (Филипп, 65) — Штеффен (Русийон, 65), Крузе (Вальдшмидт, 83), Винн (Бьялек, 65).

Гройтер Фюрт: Бурхерт — Аста, Грисбекк, Виргевер, Виллемс (Иттер, 79) — Сегин, Кристиансен (Рашль, 71), Тилльман (Грин, 85) — Хргота (Абиама, 79), Дудзяк (Нильсен, 71), Левелинг.

Предупреждения: Вранкс — Сегин, Грисбекк.