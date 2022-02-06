Германия

Команда Флориана Кофельдта поднялась на 12 место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Состоялся очередной поединок 21 тура немецкой Бундеслиги, в котором Вольфсбург на своем поле уверенно обыграл Гройтер Фюрт со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда результативным ударом в составе "волков" отметился Вранкс. Однако гости смогли отыграться под самый занавес первого тайма — точным ударом с пенальти отметился Хргота.

В начале второго тайма Вранкс вывел Вольфсбург вперед, после чего в середине игрового времени второй половины Арнольд и Филипп дважды поразили ворота соперника.

После 21 тура Вольфсбург набрал 24 очка и поднялся на 12 место в турнирной таблице, а у Гройтер Фюрта — 10 баллов и последняя, 18 строчка.

Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1

Голы: Вранкс, 7, 49, Арнольд, 70, Филипп, 75 — Хргота, 44 (с пенальти).

Вольфсбург: Кастеелс — Лакруа, Борно, Брукс (ван де Вен, 85) — Баку, Вранкс, Арнольд, Герхардт (Филипп, 65) — Штеффен (Русийон, 65), Крузе (Вальдшмидт, 83), Винн (Бьялек, 65).

Гройтер Фюрт: Бурхерт — Аста, Грисбекк, Виргевер, Виллемс (Иттер, 79) — Сегин, Кристиансен (Рашль, 71), Тилльман (Грин, 85) — Хргота (Абиама, 79), Дудзяк (Нильсен, 71), Левелинг.

Предупреждения: Вранкс — Сегин, Грисбекк.