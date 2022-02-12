Германия

"Шмели" хотят сохранить французского центрбека.

Боруссия Дортмунд начала переговоры по новому соглашению с защитником Даном-Акселем Загаду, сообщает Sky Sports.

Руководство немецкого клуба хочет сохранить французского центрбека в команде и предложил ему новый контракт. Действующий контракт футболиста со "шмелями" истекает в июне.

"Дану-Акселю часто не везло с травмами. Но мы хотим, чтобы он остался с нами, мы надеемся, что он будет демонстрировать на поле потенциал, который мы в нем видим. Переговоры продолжаются", – заявил спортивный директор клуба Микаэль Цорк.

В текущем сезоне 22-летнйи игрок провел 13 поединков в футболке "желто-черных".

Ранее сообщалось, что в подписании Загаду заинтересован Манчестер Юнайтед.