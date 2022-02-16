Немецкий клуб летом подпишет французского форварда.
Давид Моква, instagram.com/fcsm_officiel
16 февраля 2022, 14:33
Нападающий Сошо Давид Моква станет игроком Хоффенхайма следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Моква присоединится к Хоффенхайму на правах свободного агента, когда истечет его соглашение с родным клубом. Контракт форварда с "сине-белыми" будет рассчитан до июня 2025 года.
На данный момент Моква является лучшим бомбардиром чемпионата в составе команды U-19.
Ранее сообщалось, что Хоффенхайм арендовал защитника Далласа Джастина Че.