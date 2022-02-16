Германия

Немецкий клуб летом подпишет французского форварда.

Нападающий Сошо Давид Моква станет игроком Хоффенхайма следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Моква присоединится к Хоффенхайму на правах свободного агента, когда истечет его соглашение с родным клубом. Контракт форварда с "сине-белыми" будет рассчитан до июня 2025 года.

На данный момент Моква является лучшим бомбардиром чемпионата в составе команды U-19.

Ранее сообщалось, что Хоффенхайм арендовал защитника Далласа Джастина Че.