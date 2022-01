Хоффенхайм на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Джастина Че, права на которого принадлежат Далласу.

18-летний американец перебрался в клуб из Бундеслиги на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2023 года.

Хоффенхайм оставил за собой право выкупа футболиста на постоянно основе. Его контракт с Далласом истекает летом 2025 года. Стоит отметить, что Че уже имеет опыт выступлений в Германии — в первой половине прошлого года он выступал за юниорскую команду Баварии.

Dallas ✈️ Hoffenheim



🗣️ "I am very excited for this move"@JustinChe6 has arrived! pic.twitter.com/E5OYNlJW6A