Американский центрбек продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Джастин Че, Хоффенхайм
21 января 2022, 22:33
Хоффенхайм на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Джастина Че, права на которого принадлежат Далласу.
18-летний американец перебрался в клуб из Бундеслиги на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2023 года.
Хоффенхайм оставил за собой право выкупа футболиста на постоянно основе. Его контракт с Далласом истекает летом 2025 года. Стоит отметить, что Че уже имеет опыт выступлений в Германии — в первой половине прошлого года он выступал за юниорскую команду Баварии.
В прошлом сезоне Джастин Че провел 23 поединка, в которых отметился тремя результативными передачами.
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