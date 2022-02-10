Германия

Мюнхенский клуб не был уверен в правильном отношении со стороны футболиста.

Издание kicker раскрыло подробности ситуации вокруг защитника Никласа Зюле, который не договорился о новом контракте с Баварией и присоединится к дортмундской Боруссии.

Зюле требовал у руководства Баварии удвоить его нынешнюю зарплату, которая составляет 8 млн евро за сезон. Мюнхенцы отказались выполнять требования центрбека и посчитали их проявлением неуважения.

Боссы клуба были недовольны отношением к делу со стороны 26-летнего игрока, который вернулся после рождественских каникул с весом 104 кг, хотя лимит для него составляет 100 кг. Отмечается, что футболист регулярно испытывал проблемы с лишним весом с момента его перехода в 2017 году и отказывался менять образ жизни.

Напомним, Зюле заключил 4-летний контракт с Боруссией Дортмунд, где будет получать 10 млн евро за сезон.