Германия

Перед поединком против Гройтер Фюрт чемпион Германии столкнулся с кадровыми проблемами.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн поделился своими проблемами накануне матча 23 тура чемпиона Германии — сообщает Kicker.

У Сержа Гнабри проблемы с мышцами, из-за которых он не тренировался в пятницу, 18 февраля.

Кингсли Коман, спасший для Баварии ничью в матче Лиги чемпионов, получил ушиб в матче против РБ Зальцбург и также находится в лазарете.

Также под вопросом на воскресный матч против Гройтер Фюрт находится Джамал Мусиала, перенесший коронавирус и не набравший форму.

Скорее всего, Нагельсманн не будет рисковать здоровьем никого из этой троицы.

Также не сыграют в воскресенье давно находящиеся "на больничном" Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис и Леон Горецка.

К слову, не обошелся без потерь и Зальцбург.