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Аугсбург — Фрайбург, Getty Images
20 февраля 2022, 08:35
Фрайбург в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги нанес визит одному из аутсайдеров турнирной таблицы — Аугсбургу, сумев одержать победу за счет удачного проведенного первого тайма. "Черно-белые" продолжают удерживаться неподалеку от зоны Лиги чемпионов УЕФА.
Обзор матча:
Аугсбург — Фрайбург 1:2
Голы: Грегорич, 16 — Петерсен, 4, 26 Шлоттербек, 26.
Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго (Гюнтер, 71) — Хан (Саренрен Базее, 71), Груэсо (Моравек, 60), Дорш, Варгас (Пепи, 80) — Нидерлехнер (Финнбогасон, 60) Грегорич.
Фрайбург: Флеккен — Шмид (Кюблер, 55) Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Шаллаи (Шаде, 74), Эггештайн, Хефлер, Грифо (Гульде, 87) — Чжон Ву Ен (Демирович, 74) — Петерсен (Хелер, 74).
Предупреждения: Хан — Шлоттербек.