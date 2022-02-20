Германия

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В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги Кельн в домашнем поединке против франкфуртского Айнтрахта вновь подтвердил свои амбиции зайти в зону еврокубков по окончании сезона, обыграв соперников с минимальным счетом, и потеснив РБ Лейпциг с шестой строчки турнирной таблицы. Во всяком случае, до матча "Красных быков" против берлинской Герты.

Обзор матча:

Кельн — Айнтрахт Ф 1:0

Гол: Модест, 84

Кельн: Хорн — Шмитц (Шауб, 88), Килиан, Хюберс, Хектор — Кайнц (Тильманн, 80), Схири — Озджан, Любичич (Шиндлер, 80), Ут (Дуда, 88) — Андерссон (Модест, 61).

Айнтрахт Ф: Трапп — Чендлер (да Кошта, 82), Хинтереггер, Ндика, Тута (Ленц, 90), Костич — Роде (Камада, 46; Ламмерс, 90), Соу, Якич, Линдстрем (Хеуге, 76) — Борре.

Предупреждения: Андерссон — Хинтереггер, Якич.