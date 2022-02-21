Германия

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Мюнхенская Бавария в домашнем поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги грозилась шокировать своих фанатов очередной неудачной игрой, проиграв первый тайм абсолютному аутсайдеру национального первенства Гройтер Фюрту. Однако, уже после перерыва подопечные Юлиана Нагельсманна взялись за ум, и в итоге четырежды поразили чужие ворота.

Обзор матча:

Бавария — Гройтер Фюрт 4:1

Голы: Левандовски, 46, 82, Грисбек, 61 (автогол), Чупо-Мотинг, 90+1 — Хргота, 42

Бавария: Ульрайх — Ричардс (Чупо-Мотинг, 46), Люка Эрнандес (Зюле, 53), Упамекано, Павар — Толиссо (Гнабри, 25), Киммих, Забитцер (Рока, 87), Сане (Ваннер, 87), Мюллер — Левандовски.

Гройтер Фюрт: Линде — Иттер, Виргевер, Грисбек, Майерхефер — Тилльманн, Кристиансен, Дудзяк (Нильсен, 22), Зегуин (Грин, 69) — Левелинг (Бауэр, 62), Хргота (Пулулу, 69).

Предупреждения: Левандовски, Киммих — Бауэр.