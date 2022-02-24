Німецький клуб відреагував на воєнні дії з боку Росії.
Гравці Шальке, Getty Images
24 февраля 2022, 16:03
Шальке виступив з заявою після повномасштабної атаки Російської Федерації на Україну.
Як повідомляє прес-служба німецького клубу, керівництво Шальке вирішило прибрати з футболок команди напис зі спонсором – російською компанією Газпром. Замість цього, на футболках "синьо-білих" буде знаходитися напис "Schalke 04".
Раніше стало відомо, що УЄФА має намір позбавити Росію права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.