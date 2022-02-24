Два немецких клуба написали слова поддержки для украинского народа.
twitter.com/tsghoffenheimEN
24 февраля 2022, 14:30
Резонансные события сегодняшнего утра в Украине, которая подвергается очередному акту агрессии со стороны Российской федерации, обеспокоили весь мир.
Два клуба немецкой Бундеслиги — Хоффенхайм и Майнц — выразили слова поддержки в адрес украинского народа.
"Сегодня нам тяжело думать о футболе. Наши мысли и соболезнования с народом Украины. Мира и только мира", — написано в заявлении Майнца.
"События в Украине, стране, где мы сыграли наш первый матч в Лиге чемпионов, ошеломляют и огорчают нас. Наши мысли обращены к замечательным людям в Харькове и по всей стране. Мир является самым важным аспектом для каждого из нас. Навсегда. Где угодно", — заявляет пресс-служба Хоффенхайма.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!