Резонансные события сегодняшнего утра в Украине, которая подвергается очередному акту агрессии со стороны Российской федерации, обеспокоили весь мир.

Два клуба немецкой Бундеслиги — Хоффенхайм и Майнц — выразили слова поддержки в адрес украинского народа.

"Сегодня нам тяжело думать о футболе. Наши мысли и соболезнования с народом Украины. Мира и только мира", — написано в заявлении Майнца.

"События в Украине, стране, где мы сыграли наш первый матч в Лиге чемпионов, ошеломляют и огорчают нас. Наши мысли обращены к замечательным людям в Харькове и по всей стране. Мир является самым важным аспектом для каждого из нас. Навсегда. Где угодно", — заявляет пресс-служба Хоффенхайма.

