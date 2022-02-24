Дортмундская Боруссия выступила с заявлением по поводу вторжения России в Украину.

"Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война.

Боруссия решительно осуждает это вопиющее нарушение Россией международного права.

Наши мысли с народом Украины", — сказано в заявлении клуба в твиттере.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!