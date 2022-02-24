Германия

Еще один немецкий клуб написал слова поддержки для украинского народа.

Дортмундская Боруссия выступила с заявлением по поводу вторжения России в Украину.

"Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война.

Боруссия решительно осуждает это вопиющее нарушение Россией международного права.

Наши мысли с народом Украины", — сказано в заявлении клуба в твиттере.

Wir sind erschüttert und betroffen, dass auf europäischem Boden ein Krieg ausgebrochen ist. Der BVB verurteilt diesen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht auf das Schärfste! Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der #Ukraine. — Borussia Dortmund (@BVB) February 24, 2022

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!