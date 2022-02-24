Еще один немецкий клуб написал слова поддержки для украинского народа.
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24 февраля 2022, 15:51
Дортмундская Боруссия выступила с заявлением по поводу вторжения России в Украину.
"Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война.
Боруссия решительно осуждает это вопиющее нарушение Россией международного права.
Наши мысли с народом Украины", — сказано в заявлении клуба в твиттере.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!