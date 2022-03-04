Германия

Рандал Коло Муані влітку переїде до Німеччини.

Айнтрахт Ф підписав контракт до 2027 року з нападниким Нанта Рандалом Коло Муані — повідомляє офіційний сайт “орлів”.

Виступи за Айнтрахт Муані почне з літа 2022 року, а доти залишится у Франції.

Муані провів 7 матчів (1 гол) за молодіжну та 4 (1) за олімпійську збірні Франції.

23-річний Муані провів 75 матчів за Нант в усіх турнірах та забив 20 м'ячів, а також грав за Булонь в аренді (14, 3).