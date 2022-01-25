Хавбек может перебраться в чемпионат Италии.
амьен баркок, getty images
25 января 2022, 14:13
Полузащитник Айнтрахта Аймен Баркок может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован бывший клуб Андрея Шевченко Дженоа, сообщает Николо Скира.
Контракт Баркока рассчитан до конца этого сезона и немец открыт для предложений. Сам клуб также не против выручить средства на продаже хавбека, который может покинуть команду бесплатно.
Transfermarkt оценивает хавбека в 2 млн евро.
В текущем сезоне Баркок сыграл всего шесть матчей за Айнтрахт, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось об интересе Интера к нападающему Дженоа Кайседо.