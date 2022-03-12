Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини.
Хоффенхайм — Баварія, getty images
12 марта 2022, 23:37
В рамках 26-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія втратила очки в гостьовій зустрічі з Хоффехаймом.
В першій половині поєдинку команди обмінялися забитими голами, але в підсумку вони не змогли виявити сильнішого. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1.
Огляд матчу:
Хоффенхайм — Баварія 1:1
Голи: Баумгартнер, 32 – Левандовські, 45+3
Хоффенхайм: Бауманн — Фогт, Грилліч, Пош — Раум, Штіллер, Самассеку (Гайгер, 61), Кадержабек (Акпогума, 74) — Баумгартнер (Ларсен, 74) — Крамарич, Рюттер (Бебу, 46)
Баварія: Нойєр – Ернандес, Зюле, Павар – Коман, Мусіала (Забітцер, 81), Кімміх, Гнабрі – Сане, Мюллер (Чупо-Мотинг, 81) – Левандовські