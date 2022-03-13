Германия

Нападник залишається вірним німецькому клубу.

Гарні взаємини між німецьким Гоффенгаймом та хорватським нападником Андрейем Крамарічем тривають із січня 2016 року, коли тодішній футболіст англійського Лестера вперше потрапив до Бундесліги на правах оренди, яка трохи згодом перетворилася на повноцінну угоду.

Із того моменту до сьогоднішнього дня 30-річний гравець провів у футболці "сільських" вже 211 матчів, забивши 101 гол та віддавши 44 гольові передачі.

При цьому, 27 матчів, шість результативних ударів та вісім пасів прийшлися лише на поточний футбольний рік.

Не дивлячись на інтерес із боку інших закордонних клубів, Крамаріч у підсумку без жодних вагань залишив підпис під новою угодою з Гоффенгаймом.

"Із роками Андрей став одним із найкращих бомбардирів Бундесліги, завжди досягаючи результатів та стаючи зразковим професіоналом, Він є живою легендою нашого клубу", — саме таким чином прокоментував підписання спортивний директор клубу Александр Розен.

Зауважимо, що Крамаріч є найкращим бомбардиром в історії Гоффенгайма.